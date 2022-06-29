Генконсул рассказал, на сколько россиянам на Шпицбергене хватит продуктов

Голода или нехватки нет, но есть большая проблема в обеспечении оборудованием, сообщил Сергей Гущин.

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Россия ведет консультации с Норвегией по поводу допуска грузов на Шпицберген. Такое заявление сделал генеральный консул РФ на архипелаге Сергей Гущин.

«Консультации сейчас ведутся между российской и норвежской стороной как в Москве, так и в Осло по этому вопросу, по допуску грузов... Любые нарушения буквы и духа договора о Шпицбергене 20-го года в Норвегии - нами на эти нарушения будет даваться адекватный ответ», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что на данный момент россияне в поселках обеспечены необходимым продовольствием, запасов которого будет достаточно как минимум до августа.

«Голода нет, нехватки нет, но есть большая проблема в обеспечении оборудованием», - отметил он.

Накануне стало известно, что норвежское внешнеполитическое ведомство отклонило заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений на полярном архипелаге. Изначально планировалось, что грузы пройдут через единственный КПП «Стурскуг» на границе между двумя государствами.

Утверждалось, что на границе было приостановлено примерно 20 тонн товаров, которые предназначались для россиян, проживающих на Шпицбергене.