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Почти 130 иностранных делегаций приглашены на форум «Армия-2022»

14:00 29.06.2022
В рамках «Дней военно-технического сотрудничества» 16 и 17 августа представителям иностранных делегаций на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка будут продемонстрированы возможности образцов продукции военного назначения, вооружения, военной и специальной техники.
Почти 130 иностранных делегаций приглашены на форум «Армия-2022»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Делегации и предприятия промышленности 129 стран приглашены для участия в военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в парке «Патриот» в Московской области. Об этом сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

По его словам, уже семь стран заявили о намерении сформировать национальные экспозиции. Осадчук отметил, что мероприятия также пройдут на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

Одновременно с форумом пройдут Армейские международные игры и Московская конференция по международной безопасности.

Демонстрационная программа на полигоне Алабино будет представлена в виде отдельных эпизодов по показу возможностей вооружения, военной и специальной техники. В летной программе на аэродроме Кубинка пройдут показательные выступления авиационных пилотажных групп.

Генерал напомнил, что в прошлом году в работе форума приняли участие военные делегации 117 иностранных государств, а общее количество представителей иностранных военных ведомств составило более 500 человек.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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