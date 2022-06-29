Почти 130 иностранных делегаций приглашены на форум «Армия-2022»
Делегации и предприятия промышленности 129 стран приглашены для участия в военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в парке «Патриот» в Московской области. Об этом сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.
По его словам, уже семь стран заявили о намерении сформировать национальные экспозиции. Осадчук отметил, что мероприятия также пройдут на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
Одновременно с форумом пройдут Армейские международные игры и Московская конференция по международной безопасности.
Демонстрационная программа на полигоне Алабино будет представлена в виде отдельных эпизодов по показу возможностей вооружения, военной и специальной техники. В летной программе на аэродроме Кубинка пройдут показательные выступления авиационных пилотажных групп.
Генерал напомнил, что в прошлом году в работе форума приняли участие военные делегации 117 иностранных государств, а общее количество представителей иностранных военных ведомств составило более 500 человек.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов