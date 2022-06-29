По словам генерал-майора Александра Осадчука, в рамках «Армии-2022» планируется подписать государственных контрактов между Минобороны России и предприятиями промышленности.

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Более 320 научно-деловых мероприятий пройдут на форуме «Армия-2022», который пройдет в августе. об этом сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук. Он сделал это на брифинге для иностранных военных атташе.

«Научно-деловая программа предусматривает проведение более 320 мероприятий по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий», - отметил Осадчук.

Знаковыми мероприятиями станет пленарное заседание, в которых будет участвовать руководящий состав органов государственной власти, ведущие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, а также главы делегаций иностранных государств.

Кроме этого, в рамках форума пройдет конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», конгресс по вопросам диверсификации ОПК России и конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории. Также пройдет и III Международный пожарно-спасательный конгресс, организуемый МЧС России.

Также, по словам Осадчука, в рамках «Армии-2022» планируется подписать государственных контрактов между Минобороны России и предприятиями промышленности. Кроме этого, «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) заключит контракты на поставку вооружения и военной техники иностранным партнерам.

«Безусловно, участие в форуме специалистов иностранных государств способствует укреплению военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами. Хочется подчеркнуть высокую ценность сложившихся деловых отношений с зарубежными партнерами», - заметил Осадчук.

Также начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ сообщил, что на форум «Армия-2022» приглашено почти 130 иностранных делегаций.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов