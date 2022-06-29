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В Кремле отреагировали на слова Джонсона, который представил Путина женщиной

Анна Касаткина
13:40 29.06.2022
Британский премьер заявил, что российский лидер не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был другого пола.
В Кремле отреагировали на слова Джонсона, который представил Путина женщиной
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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В Кремле с иронией отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Путин был женщиной.

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» - сказал Песков, комментируя высказывание британского политика.

Ранее Джонсон назвал Путина «идеальным примером токсичной маскулинности» и заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной - кем он, очевидно, не является».

На саммите G7 в воскресенье лидеры «Большой семерки» рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» Путина. Политики вспомнили знаменитую фотосессию российского лидера, когда президент прокатился верхом на лошади с обнаженным торсом.

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