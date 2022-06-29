В ФРГ заявили, что продолжают переговоры с Канадой о турбинах для «Северного потока»

Ранее стало известно, что из Канады не вернули с ремонта турбины производства Siemens. В компании объяснили, что их не могут поставить из-за санкций, которые Оттава ввела против Москвы.

© Фото: Газпром

Берлин в настоящий момент ведет переговорный процесс с Оттавой по вопросу о турбинах для газопровода «Северный поток». Такое заявление сделали в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии.

«Мы продолжаем переговоры», - сказала представитель ведомства в ходе брифинга, обратив внимание, что сейчас нет возможности сообщить о деталях диалога.

В середине июня российская компания «Газпром» остановила эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая». Это связано с тем, что из Канады не вернули с ремонта турбины производства Siemens. В компании объяснили, что их не могут поставить из-за санкций, которые Оттава ввела против Москвы.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов предупредил, что последующие сложности с ремонтом турбин «Северного потока» увеличат риски остановки проекта, что грозит катастрофичным исходом для Германии.