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В МИД РФ назвали истинную цель предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Анна Касаткина
13:06 29.06.2022
Запад искусственно затягивает специальную военную операцию на Украине, отметила представитель ведомства Мария Захарова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза направлено на освоение территорий этой страны и использование ее в качестве инструмента для сдерживания России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Запад искусственно затягивает специальную военную операцию на Украине, оказывая Киеву поддержку не только военную, но и политическую. Именно в этом контексте Россия рассматривает решение предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, пояснила представитель МИД.

«Это, по сути, является еще одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию ее как инструмента в целях сдерживания России», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что никакого отношения к развитию экономики, финансовых и демократических институтов, региона в целом это решение не имеет.

На саммите 23-24 июня Евросоюз согласовал получение статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдавии. При этом там признают, что путь к полноправному членству может занять десятилетия.

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