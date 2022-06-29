Захарова обвинила Киев в тиражировании фейков о произошедшем в ТЦ в Кременчуге

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении ангаров с иностранным вооружением в Кременчуге. Находившийся рядом неработающий торговый центр загорелся из-за детонации боеприпасов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга обвинила киевские власти в распространении недостоверной информации о том, что ВС РФ якобы нанесли удар по торговому центру в Кременчуге в Полтавской области.

«Другой вопиющей провокацией режима Зеленского стала попытка обвинить российские Вооруженные силы в нанесении 27 июня удара по торговому центру в городе Кременчуге. Как утверждал киевский режим, там находилось около тысячи гражданских лиц и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены», - заявили она.

Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что западная общественность, СМИ, организации игнорируют тот факт, что европейские и американские власти поставляют Киеву оружие и боеприпасы, которые в итоге хранятся рядом с торговым центром.

«Это и есть то самое, что мы называем "прятаться за спины мирных граждан", выставляя их в качестве щита, используя их в качестве заложников своих геополитических интересов. Так вот, именно цеха и склады были уничтожены высокоточными ударами российских ВКС», - сказала дипломат.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении ангаров с иностранным вооружением в Кременчуге. Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по складам с оружием и боеприпасами, которые поставили США и европейские страны.

Он добавил, что находившийся рядом с ангарами неработающий торговый центр загорелся из-за детонации боеприпасов.