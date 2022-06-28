Путин: все этнические группы в Афганистане должны участвовать в управлении страной

Только таким образом можно создать условия, порождающие надежду на стабилизацию.

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Во вторник в Душанбе российской президент Владимир Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы руководители стран обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное направления, а также сотрудничество в военно-технической сфере.

Особое внимание президенты уделили ситуации в Афганистане. Так, российский лидер Владимир Путин заявил, что все этнические группы, представленные в Афганистане, должны принимать полноценное участие в управлении страной.

Ранее президент уже высказывался по данному поводу. По его словам, только таким образом можно создать условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане.