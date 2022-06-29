В Москве прошла церемония зажжения огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата

Частицу огня отправили в Чувашию, для мемориала «Строителям безмолвных рубежей». На церемонии присутствовали потомки этих строителей. Они поделились со «Звездой» историями о своих прабабушках, совершивших трудовой подвиг.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Александровском саду в Москве прошла торжественная церемония зажжения огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата.

Огонь отправили в Чувашию, на мемориал «Строителям безмолвных рубежей». На церемонии присутствовали потомки этих строителей. Они поделились со «Звездой» историями о своих прабабушках, совершивших трудовой подвиг.

«Моя прабабушка с 14 лет участвовала в строительстве Сурского рубежа вместе с другими школьниками из своего района. Им приходилось работать с утра до позднего вечера. У них почти не было еды. Когда она заканчивалась, им приходилось ходить 10 километров до своего дома, чтобы взять картошку, чтобы печь ее на костре», - рассказала Екатерина Ларикова.

Трудно было в те времена, там были и морозы сорокаградусные. Иногда у них не хватало сил выбрасывать грунт наверх, приходилось поднимать землю на носилках по трапам.

«Они были еще совсем молоденькими девушками, моложе, чем я сейчас. Отправились в город Алатырь. Путь был неблизкий, они шли почти пять дней. Еды не хватало, земля промерзла, лопат тоже на всех не было. Прабабушка рассказывала, что ее сестры промерзлую землю выгребали лаптями», - поделилась правнучка строительниц Сурского рубежа Ольга Николаева.

Она призналась, что сама в возрасте своих тогдашних прабабушек не чувствует в себе сил повторить то же самое. Но при этом, безусловно, гордится их подвигом и возложит цветы на мемориале в знак памяти и благодарности.

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