«Молчаливое эхо войны»: в Пензе открыли часовню в память о героях Великой Отечественной

Впервые такая часовня появилась там, где не было кровопролитных боев - в городе трудовой доблести, который пополнял и оснащал дивизии, защищавшие Москву.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пенза. Город трудовой доблести. Ровно в полдень 22 июня площадь замерла. Кажется, слышен только взволнованный стук сердец. В звенящей тишине открыли часовню, посвященную всем погибшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла. Легкая, светлая часовня, с Георгиевским крестом и ликами святых воинов. Белоснежный цвет - как символ беззаветного служения Отечеству.

«Жителям Пензенской области довелось испытать на себе все тяготы военного лихолетья, в первые же дни тысячи добровольцев, жителей области подали заявление об отправке на фронт», - заявила на открытии ведущая телеканала «Звезда» Ольга Белова.

Эта часовня - уже 15-ый мемориал проекта «Молчаливое эхо войны». Каменный отряд солдат - они стоят на местах кровопролитных боев, но впервые часовня появилась не там, где гремели сражения, а в тылу.

«Мы задались целью выйти с инициативой, чтобы Пенза, как город трудовой доблести, один из первых получил такую возможность, чтобы установить у себя часовню. Пенза - индустриальный город, работал на нашу победу», - заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Все взгляды прикованы к памятнику еще потому, что это первая часовня, которую открывают после начала спецоперации. И тем пронзительнее связь времен.

«Сегодня очень важно, что мы открываем такие памятники, в нашу эпоху, непростую, когда мы опять вынуждены противостоять всем, когда мы вынуждены выбивать фашистскую гадину, очень важно помнить про подвиг наших дедов и отцов», - заявил Мельниченко.

Благотворительный проект появился по инициативе ветеранов контрразведки и тех, кто служит сегодня - действующих сотрудников ФСБ, потомков бойцов того самого легендарного СМЕРШ, которому удалось разгромить спецслужбы фашистской Германии. Памятники возводят больше 10 лет. Часовые несут свою службу от Калининграда до Хабаровска, от Североморска до Севастополя. На Кавказе - в Каспийске - мемориал установили в прошлом году. Дагестанская земля помнит - ее солдаты принимали участие практически во всех ключевых боях.

Эти мемориалы - каменные братья, выглядят одинаково во всех городах - ведь павших не разделяют ни по вере, ни по национальности. Все они погибли за Родину. И «Молчаливое эхо» войны, застывшее в белом мраморе, как вечная память тем, кто не вернулся из боя.

Из Пензенской области на фронт ушли 300 тысяч солдат. Гордое «А мы из Пензы» уроженцы области высекли на Рейхстаге в 1945 году, а теперь надпись украшает стеллу «Город трудовой доблести».

Здесь отражена история заводов, где ковали Победу в тылу. В начале войны сюда эвакуировали 65 предприятий. Завод Пензмаш до войны был бисквитной фабрикой. Усилиями простых жителей - а работали тогда в основном старики и женщины - предприятие быстро перепрофилировали. Вместо печенья здесь готовили легендарные «Катюши». На их снарядах солдаты писали: «По Рейхстагу!».

«Было несколько видов "Катюш", 82-мм - это наши. Каждый день из ворот предприятия выходила одна боевая машина», - рассказал заместитель директора Пензенского исторического музея по краеведческой работе Виктор Кладов.

Каждый четвертый взрыватель - в бомбах, минах и снарядах времен Великой отечественной - выпущен на пензенской земле. Председатель ассоциации школьных музеев Олег Машин открывает перед нами оружейный ящик, показывая, что выпускали на заводах.

«Вот этот снаряд от Катюши, который разорвался, уже и может быть его также делали у нас в Пензе на заводе Пензмаш», - рассказывает Машин.

В ночь на 22 июня в Пензе картину войны рисовали огнем. С высоты видно: пламя свечей превращаются в танк Т-34. Как еще одно напоминание о вкладе в Победу: на средства жителей была создана танковая колонна «Пензенский комсомолец». В самую страшную ночь в нашей истории свечи зажигают по всей стране: за 1418 дней войны горе успело постучаться в каждую дверь.

В ту роковую ночь 1941-го в четыре часа утра на нашу землю упали первые бомбы и снаряды. В начале Великой Отечественной над Пензой тоже пролетали фашистские самолеты, но на город за всю войну не упала ни одна бомба. Враг просто недооценил значение местных предприятий и город выстоял. И не только выстоял, а укрыл больше сотни тысяч людей. Музыкальная школа №1 работу не прекращала.

«Было очень тяжело, не хватало дров, не хватало света, занимались при свечах и как раз директор школы - автор песни "Варяг", он занимался тем, что доставал дрова, он их опекал», - рассказала преподаватель музыкальной школы № 1 Елена Антонова.

«Варяг» с тех самых пор словно негласный гимн школы. Елена исполняет марш вместе с мужем. И не сразу поверишь, одному из инструментов почти 100 лет. Скрипку когда-то не выпускал из рук художник и музыкант-самоучка Павел Аниськин. Елена - его внучка, листая снимки говорит, в этой скрипке все еще живет душа дедушки. Насвистывая песни, он ушел на фронт в 17 лет, а когда возвращался домой через Венгрию зашел в музыкальную лавку - просто посмотреть.

«Обычный солдат, в обычной солдатской форме, в пыли дорог, в пыли войны, сел за рояль и стал играть. Услышав это, продавец восхитился. Выпал в осадок и подарил скрипку, с которой он пришел с войны», - рассказал преподаватель Кирилл Антонов.

Теперь эта скрипка - главный участник всех концертов. Из таких историй и соткана наша победа, наша общая радость и боль. Герои Пензы сражались за наше будущее не только на передовой, но и в полях.

Самое сердце Пензы пронзает стрела - Росток. Символ города, посвященный воинскому и трудовому подвигу народа. Рядом - река Сура, не так далеко от этого места проходил Сурский рубеж, на случай, если враг пойдет вглубь страны, им должны были помешать оборонительные рубежи вдоль реки - женщины и подростки рыли окопы зимой в -30.

Прибрежные сурские поля и леса до сих пор живые хранители тех событий. Еще можно увидеть укрепления, окопы и противотанковые рвы.

«Враг должен быть идти с запада и для защиты - там восток, Самара - и для защиты Куйбышева и строился ров», - рассказал учитель истории Алексей Карачаров. «Это время, когда земля промерзла на метр - полтора в глубину, земля асфальтового состояния, которую приходилось в том числе взрывать», - отметила Виктор Кладов.

Это застывший природный памятник трудовому мужеству, хотя годы постепенно маскируют рвы травой, пытаясь сравнять их с землей. Но подвиг наших солдат время не сотрет никогда. И теперь у города есть еще одно священное место памяти, где можно склонить голову.

После открытия часовни к мемориалу весь день несли цветы и люди вновь и вновь говорили своим героям «Спасибо».