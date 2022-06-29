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Расплавленный металл и клубы дыма: кадры горящих ангаров на юге Москвы

Анна Назайкина
11:43 29.06.2022
Данных о пострадавших в настоящий момент нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На юге Москвы на Каширском шоссе горят два металлических ангара, по последним данным, площадь пожара составляет 2 000 кв. м. Об этом говорится в сообщении столичного главка МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, д. 17, к. 5, стр. 3... По уточненной информации, происходит загорание двух металлических ангаров», - говорится в сообщении.

В настоящий момент пожарные принимают меры для того, чтобы не допустить распространение огня. Для ликвидации пожара применяется вертолет. Данных о пострадавших в настоящий момент нет.

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