Эрдоган и Байден обсудят поставки Турции F-16 на саммите НАТО

Лидеры двух стран проведут переговоры вечером 29 июня в Мадриде.

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Тема поставок в Турцию F-16 станет одной из главных на переговорах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Тема F-16 будет одной из главных», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что лидеры двух стран встретятся в среду, 29 июня, в 18.45 по московскому времени.

В апреле прошлого года Пентагон уведомил Турцию об ее исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Данное решение, как объяснили в Штатах, обусловлено закупкой Турцией у России ЗРК С-400, которые «несовместимы с F-35».

После Эрдоган заявил о предложении США купить истребители F-16 четвертого поколения. Согласно сообщениям турецких СМИ, в случае, если американский конгресс одобрит поставки, страна получит 120 самолетов F-17 Block 70.