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Российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8 за сутки

11:31 29.06.2022
Кроме этого, силами ПВО были перехвачены семь украинских ракет комплекса «Точка-У», восемь снарядов РСЗО, а также сбиты девять беспилотников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Минобороны России подвели суточный итог боевой работы российских средств противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельское Николаевской области», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, сбиты девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Веселое, Ильичевка, Шестаково, Питомник, Липцы, Терновая и Сулиновка в Харьковской области, в районах населенного пункта Томина Балка в Херсонской области и в районе Стаханова и Кантемировки в ДНР. 

Еще Конашенков сообщил о перехвате семи украинских ракет комплекса «Точка-У». Это произошло в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Капитоловка, Червоный Оскол (Харьковская область) а также Тягинка и Новокондаково (Херсонская область). 

Были перехвачены и восемь украинских снарядов РСЗО в районах населенных пунктов Каменка и Бражковка в Харьковской области, а также пунктов Крымки, Новоселовка, Яровая в ДНР. Кроме этого, произошел перехват и над островом Змеиный. 

Также Конашенков констатировал многочисленные случаи дезертирства противника из-за голода на Лисичанском направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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