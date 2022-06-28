Норвегия отказала России в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене

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Министерство иностранных дел Норвегии отклонило заявку Российской Федерации с просьбой пропустить грузы для поселений на архипелаге Шпицберген. Предполагалось, что они проследуют через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между двумя странами.

Конкретная заявка была отклонена еще 15 июня. Сейчас на границе находится около 20 тонн российских товаров, которые предназначены для россиян, находящихся на Шпицбергене.

Напомним, еще 7 мая Норвегия полностью закрыла единственный пункт пропуска на границе с Россией для проезда грузовиков из РФ. Также был введен запрет для захода российских судов в порты Норвегии, за исключением рыболовных.