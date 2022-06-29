Хабаровские судостроители заложили новейший несамоходный землесос

Новое промышленное судно позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота.

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На Хабаровском судостроительном заводе заложили новое промышленное судно. Им стал новейший несамоходный землесос «Амурский-203», который будет работать в Нижегородской области.

«Очень многое зависит от нас. Хочу, чтобы заводчане услышали. Это повседневное трудолюбие, неравнодушие к работе. Патриотизм. Давайте жить и работать с нашим девизом: "Строим флот сильной страны. Наша работа - укрепление флота!"», - заявил временно исполняющий обязанности директора Хабаровского судостроительного завода Андрей Бекасов.

Судно будет обладать производительностью по грунту 700 кубометров в час. Его предназначение - разработка песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов, а также дноуглубление на акваториях и судоходных путях. Кроме этого, землесос можно использовать для намыва дамб с возможностью выдачи грунта в шаланды.

«Главное назначение будущего судна - выполнение дноуглубительных работ. А также разработка песчаного и илистого грунта в акваториях и на судоходных путях», - прокомментировал присутствовавший на церемонии закладки корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Когда землесос будет готов, он позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота, внося тем самым свой вклад в поддержание и расширение инфраструктуры России.

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