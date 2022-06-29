ОПК ОПК ОПК

Хабаровские судостроители заложили новейший несамоходный землесос

Тимур Шерзад
Максим Низкодубов
10:56 29.06.2022
Новое промышленное судно позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На Хабаровском судостроительном заводе заложили новое промышленное судно. Им стал новейший несамоходный землесос «Амурский-203», который будет работать в Нижегородской области. 

«Очень многое зависит от нас. Хочу, чтобы заводчане услышали. Это повседневное трудолюбие, неравнодушие к работе. Патриотизм. Давайте жить и работать с нашим девизом: "Строим флот сильной страны. Наша работа - укрепление флота!"», - заявил временно исполняющий обязанности директора Хабаровского судостроительного завода Андрей Бекасов. 

Судно будет обладать производительностью по грунту 700 кубометров в час. Его предназначение - разработка песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов, а также дноуглубление на акваториях и судоходных путях. Кроме этого, землесос можно использовать для намыва дамб с возможностью выдачи грунта в шаланды. 

«Главное назначение будущего судна - выполнение дноуглубительных работ. А также разработка песчаного и илистого грунта в акваториях и на судоходных путях», - прокомментировал присутствовавший на церемонии закладки корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Когда землесос будет готов, он позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота, внося тем самым свой вклад в поддержание и расширение инфраструктуры России.

Ранее сообщалось, что модернизированная подлодка «Алроса» вышла в Черное море на заводские ходовые испытания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
Видео
До 40 процентов летальности: вирусолог рассказал, чем опасен вирус конго-крымской лихорадки
09:27 В стране и мире
В Минтрансе заявили, что россиянам вернут деньги за отмененные авиарейсы
08:18 В стране и мире
Экспертиза выявила психопатию у приговоренного к смертной казни в ДНР наемника
07:44 В стране и мире
Видео
В Уфе маршрутка столкнулась с двумя авто и отлетела на пешеходов
07:23 В стране и мире
В МИД подтвердили получение ноты Киева о введении визового режима с Россией
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.