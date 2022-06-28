ОПК ОПК ОПК

Модернизированная подлодка «Алроса» вышла в Черное море на заводские ходовые испытания

10:31 28.06.2022
После отработки программы заводских ходовых испытаний «Алроса» вернется в состав флота.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Дизель-электрическая подводная лодка, прошедшая в мае ремонт и модернизацию в Севастополе, вышла в Черное море на заводские ходовые испытания.

Перед этим субмарина прошла швартовые испытания. После заводских ходовых испытаний «Алроса» войдет в состав флота.

«Алроса» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 877, входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Подлодку построили на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде и спустили на воду в 1989 году. Уникальность «Алросы» заключается в ее малошумности. Вместо винта на подлодке установлен экспериментальный водометный движитель.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:06 В стране и мире
Грузовик смерти: опубликованы фото с места гибели 46 мигрантов в США
09:30 В стране и мире
Турецкая компания решила подарить Украине три беспилотника Bayraktar
08:47 В стране и мире
В Приморье нашли туристов с детьми, пропавших в районе горы Ливадийская
07:40 Армия
Видео
Боевые пловцы ТОФ уничтожили подводных «диверсантов» на учениях в Камчатском крае
06:45 В стране и мире
В Техасе нашли брошенную фуру с десятками тел мигрантов внутри
Популярное
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Врач предупредил об опасности окрошки для некоторых категорий людей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.