ОПК Модернизированная подлодка «Алроса» вышла в Черное море на заводские ходовые испытания После отработки программы заводских ходовых испытаний «Алроса» вернется в состав флота. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Дизель-электрическая подводная лодка, прошедшая в мае ремонт и модернизацию в Севастополе, вышла в Черное море на заводские ходовые испытания. Перед этим субмарина прошла швартовые испытания. После заводских ходовых испытаний «Алроса» войдет в состав флота. «Алроса» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 877, входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Подлодку построили на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде и спустили на воду в 1989 году. Уникальность «Алросы» заключается в ее малошумности. Вместо винта на подлодке установлен экспериментальный водометный движитель. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика