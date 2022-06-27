Новая стратегическая концепция НАТО впервые включит в себя «защиту суверенитета стран-союзников»

Саммит НАТО пройдет в Мадриде на следующей неделе - с 28 по 30 июня.

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Североатлантический альянс будет обязан защищать суверенитет и территориальную целостность стран-союзников. Согласно новой концепции НАТО, это станет основной миссии организации, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа, который планируется утвердить на мадридском саммите.

Согласно 5-й статье договора, территория, подлежащая коллективной обороне стран НАТО, ограничивается евроатлантическим пространством в Европе, Северной Америке, азиатской частью Турции и островами к северу от тропика Рака. Это исключало из действия договора Сеуту и Мелилью - суверенные испанские территории в Северной Африке.

Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи организации в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми она сталкивается. Саммит состоится в Мадриде на следующей неделе - с 28 по 30 июня.

В ходе саммита в Мадриде страны - члены Североатлантического альянса могут принять решение о масштабном развертывании контингента в Европе. Страны-участницы могут почти вдвое увеличить формирования войск в восточном блоке альянса, что станет крупнейшим развертыванием сил со времен окончания холодной войны.