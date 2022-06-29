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Welt: Германия и Нидерланды поставят Украине еще шесть гаубиц PzH 2000

Виктория Ивашечкина
00:26 29.06.2022
Также Берлин планирует направить 15 тысяч солдат, около 65 самолетов и 20 кораблей для участия в силах быстрого реагирования НАТО.
Welt: Германия и Нидерланды поставят Украине еще шесть гаубиц PzH 2000
© Фото: Spc. Nathanael Mercado, Wikimedia
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Германия и Нидерланды обсуждают вопрос поставки очередной военной помощи Украине. В частности, Киев может получить еще шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщает немецкая газета Welt, ссылаясь на министров обороны ФРГ и Нидерландов. 

Три гаубицы планируют направить Украине из Германии, еще три - из Нидерландов. Кроме этого, утверждается, что Берлин собирается направить 15 тысяч солдат, около 65 самолетов и 20 кораблей для участия в силах быстрого реагирования НАТО.

Ранее сообщалось, что Германия поставит 15 зенитных самоходных установок Gepard на Украину только в июле. В мае ФРГ не смогла поставить Киеву данное оружие. Отмечалось, что проблема с поставками возникла из-за запрета Швейцарии, в которой производят боеприпасы для Gepard, реэкспортировать вооружение в зону боевых действий.

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