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Антонов оценил риски продолжения поставок Украине оружия со стороны США

Анна Касаткина
08:11 28.06.2022
Правящие круги в Вашингтоне ослеплены идеей ослабить Россию, а потому не могут трезво оценить опасность своих шагов, подчеркнул посол РФ.
Антонов оценил риски продолжения поставок Украине оружия со стороны США
© Фото: U.S. Department of Defense
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Продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозы дальнейшей эскалации конфликта и ведет к непредсказуемым последствиям. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями», - цитирует его Telegram-канал российского представительства.

Антонов добавил, что правящие круги в Вашингтоне ослеплены идеей ослабить Россию, а потому не могут трезво оценить опасность своих шагов. Он подчеркнул, что американцы наращивают поставки вооружений, теперь выделяя Киеву тяжелую артиллерию, РСЗО и, как ожидается, средства ПВО, а также делятся с ВСУ разведданными и консультируют их, как действовать на поле боя.

«Ко всему прочему здесь попустительствуют продолжающейся отправке на Украину наемников из США. Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами», - заключил Антонов.

Ранее СМИ сообщили о планах Соединенных Штатов поставлять Киеву современные средства ПРО средней и большой дальности. В Кремле отметили, что о подобных планах Вашингтон Москву не уведомлял.

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