Песков: США не уведомляли РФ о планах поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности

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Соединенные Штаты не уведомляли Россию о планах поставить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких уведомлений на этот счет не было», - цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что действия по защите собственных интересов предпринимаются Россией на постоянной основе.

Ранее о соответствующих планах США со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN. По данным СМИ, Вашингтон в течение недели объявит о том, что закупил продвинутые системы класса «земля-воздух» и передает их Киеву.