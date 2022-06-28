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Приморье нашли туристов с детьми, пропавших в районе горы Ливадийская

Анна Касаткина
08:47 28.06.2022
Медицинская помощь людям не понадобилась, сообщили в МЧС России.
Приморье нашли туристов с детьми, пропавших в районе горы Ливадийская
© Фото: Konstantin Mikhailov, RussianLook, globallookpress
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Группа из четверых взрослых и шестерых детей, потерявшаяся в районе горы Ливадийская (Пидан) в Приморском крае, вышла на связь и обнаружена спасателями. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

По словам представителя спасательного ведомства, утром 28 июня туристы сообщили, что самостоятельно спускаются по бурелому.

«В настоящее время туристическая группа спускается к водопаду в районе хребта Ливадийский. В 13.45 (6.45 мск) поступило сообщение о том, что спасатели и волонтеры организации "ПримПоиск" нашли пропавшую группу», - сказал собеседник РИА Новости.

Уточняется, что медицинская помощь людям не понадобилась.

Туристическая группа ушла в горы в понедельник, 27 июня, после чего с ней пропала связь. Отмечалось, что в ее составе - шесть детей в возрасте 10-11 лет. Поиски вели две группы спасателей, сотрудников полиции и волонтеров, они продолжались всю ночь и осложнялись непогодой. Утром на место отправилась третья спасательная группа, всего к поискам привлекались 21 человек и шесть единиц техники.

В Приморье 28-29 июня объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о ливнях, грозах и усилении ветра до 20 м/с в отдельных районах края.

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