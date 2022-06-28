Перестали выходить на связь: в Приморском крае ищут группу туристов с детьми

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Туристическую группу из четверых взрослых и шестерых детей ищут районе горы Ливадийская (Пидан) в Приморском крае. Туристы не могут выйти из леса в связи с ухудшимся погодными условиями, на помощь выдвинулись волонтеры и спасатели.

Группа отправилась в горы в понедельник, 27 июня, и затем перестала выходить на связь, сообщили в волонтерской организации «ПримПоиск». Там добавили, что возраст детей - 10-11 лет. На помощь выдвинулись спасатели, полицейские и добровольцы, в общей сложности 21 человек.

По данным источника портала VL.ru, с ЕДДС позднее связалась старшая группы и рассказала, что туристы не могут выйти из леса.

В Приморье 28-29 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными дождями, грозами и усилением ветра до 20 м/с.

Ранее в Свердловской области восемь человек пропали во время сплава. Позже туристов удалось обнаружить спасателям.