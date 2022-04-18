Пропавших во время сплава в Свердловской области туристов нашли живыми

Туристы сплавлялись от реки Восточный Шишим до реки Чусовая. Спасатели на плавсредствах исследовали акваторию рек и прибрежных территорий по предполагаемому маршруту тургруппы.

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Пропавших во время сплава в Первоуральском городском округе туристов нашли живыми. По информации регионального управления МЧС России, они самостоятельно вышли к конечной точке маршрута - их здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что туристическая группа, состоящая из восьми человек, пропала в Свердловской области. Она сплавлялась от реки Восточный Шишим до реки Чусовая. Спасатели на плавсредствах исследовали акваторию рек и прибрежных территорий по предполагаемому маршруту тургруппы.

Напомним, в начале апреля два маломерных судна столкнулись в Астраханской области в Камызякском районе.