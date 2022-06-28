Боевые пловцы ТОФ уничтожили подводных «диверсантов» на учениях в Камчатском крае

По замыслу учений военнослужащие столкнулись с подводной угрозой в акватории Авачинской губы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Камчатке боевые пловцы Тихоокеанского флота обнаружили условных диверсантов в пункте базирования кораблей. В учениях поучаствовали свыше 50 военнослужащих, два противодиверсионных катера проекта «Грачонок» и несколько быстроходных лодок.

По замыслу учений специалисты подразделения по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) столкнулись с подводной угрозой в акватории Авачинской губы.

По тревоге противодиверсионные катера проекта «Грачонок» экстренно вышли в море и приступили к патрулированию. При помощи гидроакустической станции «Анапа» экипаж катера обнаружил местоположение условных подводных диверсантов, после чего провел гранатометание и стрельбы, нейтрализовав «противника».

Боевые пловцы отряда ПДСС нашли подводный схрон с оружием и взрывчаткой. Установленными подрывными зарядами «вражеский» склад оружия и боеприпасов ликвидирован.

Ранее «Звезда» показала кадры подводных тренировок боевых пловцов под Калининградом. Военнослужащие успешно выявляют условного неприятеля в ледяной воде и при практические нулевой видимости.