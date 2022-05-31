При нулевой видимости: как проходят тренировки боевых пловцов под Калининградом

Противодиверсионные силы и средства созданы для борьбы с самым опасным противником.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Калининградской области группа боевых пловцов атакует условного противника. По легенде тренировки, в военную гавань пытаются проникнуть диверсанты. Счет идет на минуты.

Скорость и решительность - основные факторы успеха противодиверсионной операции. Вооружение и техника для этих целей нужны соответствующие. Максимальная скорость патрульного катера - около 50 узлов, то есть примерно вдвое больше любого боевого корабля, корвета или фрегата. А маневренные качества можно сравнить только с гоночным болидом на трассе.

Обеспечение охраны и обороны военно-морских баз - главная задача подразделений Противодиверсионных силы и средств (ПДСС). Они созданы для борьбы с самым опасным противником.

«Площадь побережья очень большая, различные глубины, что требует от нас постоянной бдительности, постоянного проведения водолазных спусков, осмотров», - рассказывает командир группы ПДСС Александр.

Их лица и персональные данные - под грифом секретно. Каждый, от матроса до командира, обладает специальными навыками.

«Можно подойти к противнику незаметно, он даже будет не знать, что я есть рядом», - говорит боевой пловец Максим.

В условиях практически нулевой видимости, в ледяной воде выследить и обезвредить опытного, подготовленного неприятеля - очень сложная задача. Но здесь умеют решать и такие.

«Бывает такое, что нужно просидеть под водой несколько часов... Скрытность, внезапность - главное оружие», - отмечает пловец Дмитрий.

Служат в этом подразделении только по контракту. Тренировки проводятся ежедневно, физические нагрузки - тоже немалые. И все для того, чтобы с легкостью уходить на самое дно, но оставаться непотопляемыми в любой ситуации.