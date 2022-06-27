В Росгидромете рассказали, когда из Москвы уйдет аномальная жара

Она ненадолго отступит уже во вторник, но во второй половине недели столбики термометров вновь покажут 30 градусов тепла.

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Раскаленный воздух столичного региона постепенно начнет остывать уже со вторника, 28 июня. Об этом сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

С ее слов, самая жаркая погода в Москве ожидается в понедельник, когда столбики термометров достигнут 33-градусной отметки. Постепенное снижение температуры будет связно со сменой антициклонов, уточнила синоптик.

«Циклон будет постепенно уходить, уже с начала следующей недели с северо-запада будет распространяться другой, его распространению будет предшествовать прохождение холодного атмосферного фронта, в зоне которого прогнозируются местами кратковременные дожди. Далее произойдет понижение температуры», - пояснила Макарова в беседе с РИА Новости.

Впрочем, передышка будет недолгой, добавила эксперт. В последующие дни воздух вновь начнет раскаляться и уже в четверг термометры вновь покажут около 30 градусов выше ноля. Первые числа июля также будут аномально жаркими.

Ранее синоптики приняли решение о введении в Москве «оранжевого» уровня опасности из-за аномальной жары. Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области, где температура также будет намного выше климатической нормы.