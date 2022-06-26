За последние сутки количество выпавших осадков на территории Крыма составило до 124 мм.

© Фото: mchs.gov.ru

На территории Симферопольского района ввели режим ЧС из-за подтоплений нескольких сельских поселений и разрушений дамб после сильных ливней. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава администрации района Денис Кратюк.

«На территории Симферопольского района введен режим ЧС», - сказано в сообщении.

По его словам, подтопление произошло на территориях Добровского, Мазанского, Перовского, Трудовского сельских поселений. В частности, порыв насыпной дамбы пруда произошел на территории Перовского сельского поселения в селе Украинка.

Количество выпавших осадков за последние сутки составило до 124 мм. Это существенно превышает месячную норму.

Ранее сообщалось, что на территории Крыма в результате обильных осадков произошли подтопления. Кроме этого, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в районе города Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг». Пострадавших и жертв среди населения нет. Аксенов также подчеркнул, что остаются подтопленными 19 придомовых территорий и семь частных домовладений.