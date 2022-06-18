На предельно низкой высоте: кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Летчики уничтожают опорные пункты и бронированную технику ВСУ в ходе специальной операции.

С этой целью они наносят удары ракетами с дистанции более пяти километров. При этом полеты проходят на предельно низких высотах. Это необходимо, чтобы не засекла вражеская противовоздушная оборона.

Экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России в ходе спецоперации также занимаются сопровождением воинских колонн, доставкой десанта, военных грузов и авиационной поддержкой подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее «Звезда» уже показывала кадры работы экипажа Ка-52. Летчики признали, что украинские боевики при виде «Аллигаторов» в небе разбегаются. За счет скрытности, маневренности и эффективности бортового вооружения цели всегда поражены.