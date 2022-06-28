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NBC: армия США столкнулась с крупнейшим дефицитом новобранцев за 50 лет

Виктория Ивашечкина
04:37 28.06.2022
Как показало исследование, 75% американцев в возрасте от 16 до 28 лет практически ничего не знают об армии своей страны.
NBC: армия США столкнулась с крупнейшим дефицитом новобранцев за 50 лет
© Фото: US Navy via Globallookpress.com
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Количество желающих служить в армии США рекордно снизилось за последние 50 лет. Американским военным критически не хватает новобранцев. Об этом сообщает NBC News

Как утверждается, каждое подразделение пытается выполнить свои цели по набору на 2022 год. Также отмечается, что у антирекорда несколько причин. В частности, дело в том, что лишь 23% добровольцев могут проходить службу. Низкий показатель объясняется ожирением, употреблением наркотиков и наличием судимости у молодых людей.

Как сообщает телеканал, 75% американцев в возрасте от 16 до 28 лет практически ничего не знают об армии, а из тех кто знает только 45% доверяет вооруженным силам страны.

Также уточняется, что на данный момент американская армия лишь на 40% выполнила годовой план по набору. Финансовый год заканчивается уже 30 сентября.

Ранее эксперты объяснили причины роста количества дезертиров в ВМФ США. По их мнению, дело в том, что многолетние контакты составлены таким образом, что разорвать их почти невозможно и моряки идут на крайние меры. За минувшие пару лет количество желающих сбежать на берег выросло более чем вдвое, утверждают эксперты.

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