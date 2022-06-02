Володин заявил о желании США сделать из Украины свою колонию

Председатель ГД прокомментировал заявление Джо Байдена о том, что Штаты планируют сделать из Украины «демократическую, независимую, суверенную и процветающую страну».

© Фото: Russian State Duma Press Servicevia Globallookpress

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в желании сделать из Украины свою колонию, выжать все доступные ресурсы и использовать страну «исключительно для ослабления России».

Так он прокомментировал заявление американского лидера о том, что целью Америки является сделать из Украины «демократическую, независимую, суверенную и процветающую страну».

«Весь мир видел, к чему привела демократия по американскому образцу в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии. Ни одно из этих государств, которые Вашингтон также хотел сделать демократическими и процветающими, не выиграло», - отметил Володин в своем Telegram-канале.

По словам председателя ГД, у США было восемь лет, чтобы сделать Украину демократической и независимой, «когда после госпереворота американские советники фактически руководили киевским режимом». Володин отметил, что вместо этого Штаты разграбили страну, которая обладала «огромным потенциалом».

«Независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России», - подытожил Володин.

Ранее в Кремле заявили, что поставки американских вооружений Украине не пробуждают у Киева желания возобновить мирные переговоры. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон старательно подливает масла в огонь, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.