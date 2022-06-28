Врач предупредил об опасности окрошки для некоторых категорий людей

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В некоторых случаях окрошка может нанести ощутимый вред организму. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Специалист не рекомендовал есть освежающий летний суп пациентам с проблемами желудочно-кишечного тракта.

«Грубая клетчатка, которая содержится в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой и приводить к появлению болевых ощущений. Поэтому, если у человека хронический гастрит, колит, язва, то в период обострения врачи не рекомендуют употреблять окрошку. Кроме того, сырые овощи могут вызвать повышенное газообразование», - сказал Марат Зиннатуллин в беседе с радио Sputnik.

Не меньший вред могут нанести и некоторые напитки, которыми принято заправлять окрошку, уточнил врач. Это касается не только кваса, но и кефира, который способен повышать кислотность желудочного сока, предупредил гастроэнтеролог.