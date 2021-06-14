Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальное летнее блюдо

Блюдом, которое больше всего подходит для жаркой погоды, является окрошка. Такое мнение высказал кулинарный блогер, шеф-повар Сергей Синицын в беседе радио Sputnik, отметив, что главное во время приготовления - определиться с основой супа.

«Кому-то нравится на кефире, кому-то - на квасе, кому-то - на квасе с добавлением теплого пива. Кто-то даже добавляет капельку самбуки, чтобы у окрошки был анисовый аромат. Вместо кефира можно взять жидкий йогурт или миндальное молоко, вкус будет интересным», - высказал свою позицию эксперт.

Кулинар также сообщил, что блюдо можно даже сделать диетическим, заменив некоторые ингредиенты. Так, по его словам, лучше отказаться от добавления картофеля, а вместо него использовать больше зелени, редиса и свежих овощей. Помимо этого, колбасу можно заменить отварным мясом индейки.

«Можно также добавлять различные суперфуды: семена чиа, куркуму или спирулину, то есть любые продукты, которые максимально богаты витаминами и полезными веществами и принесут организму только пользу», - добавил Синицын.

Тем же, кто любит окрошку на квасе, шеф-повар посоветовал обращать внимание на свойства данного продукта. Например, после употребления приготовленного в домашних условиях напитка не стоит садиться за руль.