WSJ: крупнейший химкомплекс в мире могут закрыть из-за нехватки газа

Утверждается, что закрытие может негативно сказаться на мировом продовольственном кризисе из-за сокращения производства аммиака.

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Руководство самого крупного в мире химического комплекса BASF предположило, что концерн может закрыться из-за нехватки газа. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что из всех предприятий именно химические больше всего зависят от газа. Около 60% топлива, потребляемого BASF в Европе, используется для производства, в частности, электроэнергии и пара.

Эксперты заявили, что закрытие крупнейшего комплекса может негативно сказаться на мировом продовольственном кризисе из-за сокращения производства аммиака. Кроме этого, как утверждает издание, закрытие повлияет и на другие сектора экономики.

При этом старший экономист BASF Петер Вестерхайде рассказал, что работу предприятия удастся сохранить, если снизить нагрузку и начать использовать альтернативные источники питания.

Несколькими днями ранее министр экономики ФРГ заявил, что в страну уже пришел энергетический кризис. По словам Роберта Хабека, в случае обострения ситуации Германия окажется в сценарии, где будет недостаточно газа, чтобы прожить зиму.