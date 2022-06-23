Министр экономики ФРГ заявил, что в страну уже пришел энергетический кризис

По словам Роберта Хабека, в случае обострения ситуации, Германия окажется в сценарии, где будет недостаточно газа, чтобы прожить зиму.

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Зима в Германии «политически стоит на пороге», энергетический кризис - уже в Германии. Такое заявление сделал министр экономики и климата, вице-канцлер Роберт Хабек, выступая в бундестаге ФРГ в четверг.

«Сейчас лето, мы хотим гулять, мы хотим после двух лет пандемии снова стать свободными, но зима стоит на пороге. Уже сейчас. Политически стоит перед дверью. И мы должны решить парадокс с обеспечением, что мы сейчас должны принять меры, хотя именно сейчас пока они неощутимы, которые будут необходимы нам зимой», - передает РИА Новости слова министра.

Министр добавил, что «у нас в Германии - газовый кризис, хотя в настоящее время безопасность поставок гарантируется, хотя в настоящее время уровень заполнения газохранилищ растет».

«Если после завершения традиционных профилактических работ на газопроводе "Северный поток" в июле будет обострение ситуации, то мы окажемся в сценарии, где у нас будет недостаточно газа, чтобы прожить зиму», - сказал Хабек.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Германия опасается прекращения поставок газа из Российской Федерации по «Северному потоку». Согласно изданию, в правительстве ФРГ отмечали, что такая ситуация может спровоцировать зимой энергетический кризис в стране.