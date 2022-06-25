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Военнослужащие ЦВО доставили более 150 тонн продовольствия жителям Донбасса

05:01 25.06.2022
Жители населенного пункта в ЛНР рассказали, что за все время украинская сторона лишь раз завозила продукты. При этом они просто выбросили их из грузовика на землю.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили более 150 тонн гуманитарной помощи жителям населенного пункта в Луганской Народной Республике. Недавно он был освобожден от вооруженных сил Украины.

Российские военнослужащие доставили продукты питания. В данном населенном пункте уже около четырех месяцев не работают магазины. Подсобные хозяйства были разрушены и разорены украинскими военными.

Продуктовые наборы состояли из риса, гречки, перловки, макарон, сахара, мясных и рыбных консервов. Также в пакет гумпомощи входят кондитерские изделия, чай, средства гигиены и медицинские препараты.

Местные жители поблагодарили российских военных. Также они рассказали, что за все время украинская сторона лишь раз завозила продукты, просто выбросив их из грузовика на землю.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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