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Fitch: ЕС потребуется несколько лет, чтобы возместить прекращение поставок газа из РФ

Виктория Ивашечкина
23:28 28.06.2022
Утверждается, что Словакия, Венгрия и Чехия - это страны, которые более подвержены риску внезапного прекращения поставок топлива.
Fitch: ЕС потребуется несколько лет, чтобы возместить прекращение поставок газа из РФ
© Фото: Газпром
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Европейскому союзу может потребоваться более трех лет для того, чтобы возместить полное прекращение поставок газа из России. Об этом сказано в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

«Ограничения означают, что ЕС может потребоваться более трех лет, чтобы компенсировать полное прекращение поставок российского газа», - говорится в документе.

По словам экспертов, внезапная остановка поставок газа из России не является «базовым сценарием», а представляет риск. Также утверждается, что Словакия, Венгрия и Чехия - это страны, которые более подвержены риску внезапного прекращения поставок российского газа в страны Евросоюза.

Эксперты считают, что страны столкнутся с макроэкономическими потрясениями. Также может наблюдаться «отрицательный рост и возросшая инфляция».

Ранее в Кремле обвинили ЕС в создании «рукотворного кризиса» с поставками газа в Европу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, европейцы не отдают Москве ремонтируемые турбины для поставок голубого топлива. Он отметил, что Россия остается максимально надежным поставщиком газа, но механическая инфраструктура газопровода «Северный поток» страдает из-за санкций ЕС.

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