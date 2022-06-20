В Кремле обвинили ЕС в создании «рукотворного кризиса» с поставками газа в Европу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы не отдают Москве ремонтируемые турбины для поставок голубого топлива, и назвал это рукотворным кризисом. Вместе с тем официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается максимально надежным поставщиком газа, но механическая инфраструктура газопровода «Северный поток» страдает из-за санкций ЕС.

«Вы знаете, что перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза», - объяснил Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал попытку Литвы блокировать Калининградскую область. Пресс-секретарь российского лидера назвал сложившуюся ситуацию более чем серьезной и требующей глубокого анализа.