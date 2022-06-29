Из восьми установок доехало три: почему оружие Запада не помогает ВСУ одержать победу

Украинские военные признаются, что времени на освоение новых машин у них практически нет, к тому же часть техники приходит в неработоспособном состоянии.

© Фото: HIMARS Sgt. Dustin Biven, Keystone Press Agency, Global Look Press

Несмотря на постоянные поставки оружия Западом, войска ВСУ регулярно терпят поражение. Одна из причин в том, что часть поставляемой техники приходит на передовую в нерабочем состоянии из-за старости. Также сказывается то, что какой-то техникой украинские солдаты просто не обучены пользоваться.

Согласно признаниям командования НАТО, Украина сегодня обладает самым большим количеством противотанковых комплексов во всей Европе. Запад регулярно поставлял и поставляет Киеву гранатометы. Но ни они, ни американские гаубицы М777, упоминание об уничтожении которых ежедневно мелькает в сводках Министерства обороны России, пока не могут помочь.

«Если говорить об эффективности вооружения, то в количественном исполнении можно проанализировать: из 108 гаубиц М777, сегодня в строю есть 34. Порядка 70% уничтожено во время передислокации, в период борьбы. Эффективность практически 1:3. Одна из трех гаубиц начинает работу против республик Донбасса и РФ», - делится Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова.

Украинские военные многократно сообщали, что половину поставляемой натовцами техники приходится возвращать в польские ремонтные мастерские. Более того, пушки М777 приходят без систем наведения, из-за чего их дальнобойность уступает российским аналогам. К тому же часть техники приходит далеко не новой. В начале этого месяца под Николаев прибыли 8 американо-норвежских самоходных установок M109 Paladin. До передовой смогли добраться лишь три. Там батарею, состоящую из поставленных НАТО гаубиц, встретили российские «Гиацинты».

Накануне ВСУ отчитались о новой помощи запада. Парк пополнился 12 немецкими самоходками Panzerhaubitze 2000. Но украинские артиллеристы в интервью изданию BILD признались, что не до конца успели изучить машину. У немцев, работающих с ней, обучение длилось полгода, украинские же военные пытались освоить машину за 36 дней.

Подготовка экипажей, обслуживающих РСЗО HIMARS, тоже была недостаточной. К тому же, хотя ракеты этой РСЗО имеют дальность полета до 300 км, есть предположение, что американцы ограничились поставкой боеприпасов, стреляющих на 60-70 км. Поэтому военные эксперты не предсказывают какого либо улучшения для ВСУ из за появления этих систем на передовой.

После того, как украинские войска бросили на поле боя две французские гаубицы, началась дискуссия о том, насколько рационально продолжать поставки оружия.

«Зеленский на G7 просит о новом оружии! Зачем? Чтобы русские его забрали, как наши самоходки CAESAR? Чтобы оно попало в руки украинской мафии или неонацистов? Или оно потом всплывёт на панамских банковских счетах Зеленского? Хватит!», - заявляет лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Средства на вооружение для ВСУ идут не только не с Запада. Накануне украинцы собрали народные средства на три турецких БПЛА Байрактар. Турция денег не взяла, предложила эти беспилотники бесплатно. Министр обороны Алексей Резник тут же поблагодарил и заявил, что Киев продолжит совместную работу над строительством завода по производству этих самых БПЛА.

«В настоящее время продолжается связь между оборонными ведомствами Украины и Турции и мы продолжаем работу над реализацией проекта строительства завода. Это планы на среднесрочный срок. И они будут реализованы», - уверяет Резников.

Однако цеха по сборке двигателей для Байракторов разбиты, так что реализация плана может оказаться под вопросом.

Куда пойдут собранные украинцами деньги, тоже неизвестно. Никаких отчетов о миллиардах, которые теперь Украина должна США и другим странам за в том числе старую списанную технику, Киевский режим пока не предоставил.

Ранее стало известно, что французские гаубицы CAESAR, поставленные Украине, были захвачены российскими военными в хорошем состоянии и доставлены на «УралВагонЗавод» для изучения - об этом рассказал французский политик Режис Кастельно. Позже российский концерн поблагодарил французского президента Макрона за «предоставленные» для изучения артиллерийские установки