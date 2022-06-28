Президент Финляндии прокомментировал подписанный с Турцией меморандум по НАТО

Саули Ниинисте отметил, что страна будет продолжать вести выбранную политику в отношении экстрадиции различных лиц по запросу иностранных государств.

© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Финляндия не будет менять законодательство, однако противодействие терроризму станет более эффективным. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте после четырехсторонних переговоров, по итогам которых был подписан меморандум с Турцией по одобрению заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический блок.

«Мы не будем менять наше законодательство. Наше регуляторное поведение останется прежним, но в целом борьба с терроризмом станет более эффективной», - передают слова Ниинисте РИА Новости, прозвучавшие на брифинге, который транслировали финские медиа.

Кроме того, он отметил, что страна будет продолжать вести выбранную политику в отношении экстрадиции различных лиц по запросу иностранных государств. Что касается экспорта оружия, финский лидер не захотел вдаваться в подробности.

Сегодня стало известно, что Турция поддержит присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. В канцелярии финского президента отметили, что конкретные шаги по вступлению скандинавских государств в Альянс согласуют с союзниками по блоку до конца этого месяца, подчеркнув, что теперь «решение неизбежно».