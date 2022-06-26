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Представитель Эрдогана объяснил, почему Турция не присоединится к санкциям против РФ

Игнат Далакян
22:20 26.06.2022
По словам представителя турецкого президента, страна исходит из своих экономических выгод.
Представитель Эрдогана объяснил, почему Турция не присоединится к санкциям против РФ
© Фото: Hristo Rusev ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Турция не будет подключаться к антироссийским санкциям, исходит из своей экономической выгоды. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников. Мы открыто заявили о своей позиции Западу, есть понимание», - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

Официальный представитель турецкого президента добавил, что санкции против Российской Федерации прежде всего нанесут удар по экономике Турции.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не может отказаться от газа из Российской Федерации. Согласно заявлению Эрдогана, половину потребляемого газа страна получает из России.

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