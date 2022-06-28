В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК возбудил дело по факту обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье

Виктория Ивашечкина
02:22 28.06.2022
На месте трагедии продолжают работать следователи.
СК возбудил дело по факту обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
Читайте нас на:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел супругов с многочисленными ножевыми ранениями в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. 

«В Одинцовском городском округе, в поселке Заречье, в квартире обнаружены тела супругов: у мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки», - сказано в заявлении.

Также подчеркивается, что дверь в квартире была закрыта изнутри ключами. На месте трагедии работают следователи. В ходе осмотра был изъят кухонный нож, ключи и другие предметы. Эксперты устанавливают подробности произошедшего.

По информации СМИ, погибшими были бизнесмен, член наблюдательного совета одного из операторов Абхазии и его жена. Утверждается, что тела обнаружила их дочь вечером 27 июня в принадлежащим им частном доме.

В мае этого года в Москве было найдено тело сооснователя популярной сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» Владимира Лякишева. Как утверждали СМИ, тело Лякишева нашли на балконе шестнадцатого этажа в доме на проспекте Вернадского.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:45 В стране и мире
Видео
Классный руководитель Героя России Александра Попова рассказал, каким тот был в школе
19:50 В стране и мире
Видео
Разрушенные мосты и домостроения: кадры последствий ливней в Крыму
19:45 В стране и мире
Видео
Воздушная тревога: группа «Звезды» попала под обстрел ВСУ на съемках сюжета
18:53 В стране и мире
Путин заявил, что иностранные фармкомпании за деньги проталкивают свою продукцию в РФ
18:32 В стране и мире
Туристам и жителям Крыма посоветовали не купаться в море
Популярное
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
Видео
Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.