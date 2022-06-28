СК возбудил дело по факту обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел супругов с многочисленными ножевыми ранениями в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«В Одинцовском городском округе, в поселке Заречье, в квартире обнаружены тела супругов: у мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки», - сказано в заявлении.

Также подчеркивается, что дверь в квартире была закрыта изнутри ключами. На месте трагедии работают следователи. В ходе осмотра был изъят кухонный нож, ключи и другие предметы. Эксперты устанавливают подробности произошедшего.

По информации СМИ, погибшими были бизнесмен, член наблюдательного совета одного из операторов Абхазии и его жена. Утверждается, что тела обнаружила их дочь вечером 27 июня в принадлежащим им частном доме.

В мае этого года в Москве было найдено тело сооснователя популярной сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» Владимира Лякишева. Как утверждали СМИ, тело Лякишева нашли на балконе шестнадцатого этажа в доме на проспекте Вернадского.