В стране и мире В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Анна Назайкина Утверждается, что тело Лякишева нашли в воскресенье, 1 мая, на балконе шестнадцатого этажа в доме на Проспекте Вернадского. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: В Москве найдено тело сооснователя популярной сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» Владимира Лякишева, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Как утверждает собеседник агентства, тело Лякишева нашли в воскресенье, 1 мая, на балконе шестнадцатого этажа в доме на Проспекте Вернадского. «На 16-м этаже на общем балконе жилого дома на проспекте Вернадского обнаружен мертвым Владимир Лякишев, 1976 года рождения», - говорится в сообщении. Владимиру Лякишеву было 45 лет. Он являлся совладельцем популярной столичной сети кафе до 2019 года. В последнее время он не перестал заниматься ресторанным бизнесом. Утверждается, что в этом году им была зарегистрирована новая компания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика