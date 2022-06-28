ЦБ РФ: Россияне смогут ограничить онлайн-операции для защиты от мошенников

В частности, люди смогут устанавливать запрет на переводы или выдачу кредитов в онлайн-формате.

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У клиентов российских банков с 1 октября появится возможность добровольно вводить ограничения на операции в онлайн формате для защиты от мошенников. Об этом сообщает Центральный банк России.

«С 1 октября клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры - максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст России», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в Telegram-канале финансового органа уточнил, что люди смогут устанавливать запрет, в частности, на переводы или выдачи онлайн-кредитов. Кроме того, будет возможность установить максимальную сумму одной транзакции или лимит на определенный период времени.

Он отметил, что банки будут обязаны оказывать такие услуги всем клиентам абсолютно бесплатно. Сообщается, что при наличии счетов в нескольких банках необходимо написать заявление в каждом из них. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операции можно в любое время.

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