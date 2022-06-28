МО РФ: СБУ планирует провокацию с химоружием в Одесской области

Это уже не первая подобная попытка украинских спецслужб.

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Киевский режим снова попытается реализовать очередную провокацию с целью обвинения Вооруженных сил РФ в якобы применении химического оружия против мирного населения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, подготовкой провокации занимается Служба безопасности Украины. Сотрудники СБУ недавно прибыли в санаторий министерства охраны здоровья «Приморский» в Одесской области и прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения отравляющими веществами.

«Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад», а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», - заключил Мизинцев.

Отметим, это не первый раз, когда СБУ планирует провокацию с химическим оружием. Ранее украинские спецслужбы хотели обвинить российских военных в применении отравляющих веществ в Херсонской и Днепропетровской областях. ССЫЛКА

Материал подготовили: Сергей Лебедев и Николай Баранов.