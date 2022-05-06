МО РФ: СБУ планирует провокации с химоружием в Херсонской и Днепропетровской областях

Мирное население из района потенциального заражения не выводилось, подчеркнули в ведомстве.

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Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24.00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России», - сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района вероятного заражения, однако сейчас оповещения людей не было для получения максимального резонанса.

«Заранее предупреждаем "цивилизованный Запад", а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы "злодеяниях русских" в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», - заключил Мизинцев.

На брифинге Мизинцев также сообщил, что под Харьковской областью националисты насильно перевезли мирных граждан и провоцировали ВС РФ открыть по ним огонь.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.