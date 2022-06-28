ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО «Град»

О пострадавших в данный момент не сообщается.

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Вооруженные силы Украины продолжают обстрел территории Донецкой Народной Республики. Очередному удару подвергся город Ясиноватая. Силы ВСУ атаковали его из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом заявили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:10 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром вооруженные силы Украины применили американские РСЗО HIMARS. Ими обстреляли населенный пункт Перевальск в Луганской Народной Республике. Это стало первым случаем применения реактивных систем залпового огня США в ЛНР.