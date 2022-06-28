В ЛНР сообщили о первом случае применения ВСУ американской РСЗО HIMARS

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине включает современные РСЗО HIMARS. В Вашингтоне отмечали, что заручились обещанием Киева, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать это оружие по территории России.

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Вооруженные силы Украины утром применили американские РСЗО HIMARS для обстрела Перевальска в ЛНР. Об этом говорится в сообщении представительства Луганской Народной Республики в СЦКК, опубликованном в Telegram.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 7:20 с направления н. п. Артемовск (Бахмут) по н. п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», - заявили в представительстве республики в СЦКК.

Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале назвал этот обстрел Перевальска первым случаем применения реактивных систем залпового огня США в Луганской Народной Республике.

Ранее в Вашингтоне заявили, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине включает современные РСЗО HIMARS. Тогда США отмечали, что заручились обещанием Киева, в том числе лично президента Владимира Зеленского, не использовать это оружие для атак России.

Впоследствии в российском Министерстве иностранных дел заявили, что не стоит оценивать обещания украинского лидера, потому что в Москве «знают им цену».