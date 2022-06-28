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«Немые» дроны: командир бригады ЗРК рассказал, как находит в небе украинские БПЛА

Михаил Аброськин
06:05 28.06.2022
По словам бойцов ВС РФ, беспилотники не имеют средств радиолокационного ответа и определяют их по особым характеристикам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военнослужащие рассказали о борьбе с беспилотными летательными аппаратами украинских националистов и ВСУ в рамках спецоперации по защите Донбасса. Небо контролируется беспрестанно, без внимания не остается даже самая, казалось бы, незначительная цель. К беспилотникам особое внимание, рассказал командир бригады ЗРК Сергей.

«Используется очень большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые не имеют своих средств радиолокационного ответа. На запрос "свой-чужой" они не отвечают. Приходится их определять по различным характеристикам, которые мы знаем», - поделился командир бригады ЗРК Сергей.

Взятая на сопровождение цель уже обречена. Задача на ее уничтожение поступает задолго до того, как она появится в зоне видимости. В роли небесного «контролера» выступают комплексы «Бук М-3» Западного военного округа. От обнаружения до пуска проходит меньше минуты. Российские войска и в небе и на земле всегда остаются под надежной защитой.

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