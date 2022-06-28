WSJ: В США остановили следовавший из России нефтяной танкер

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Соединенные Штаты Америки остановили нефтяной танкер, направлявшийся из российского порта на Таманском полуострове в Новый Орлеан в штате Луизиана. Судно было загружено мазутом и вакуумным газойлем. Танкер принадлежит греческой фирме TMS Tankers Ltd и был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.

Американские власти не разрешили разгрузить танкер. Сейчас судно проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Wall Street Journal.

Представители Vitol сообщили журналистам, что компания не нарушает санкций в отношении России и работает в соответствии со всеми законами. Официальная причина остановки танкера не сообщается.

Напомним, сейчас западные страны намерены рассмотреть запрет на транспортировку нефти из России по морю. Однако эксперты уверены, что данное ограничение не позволит заблокировать поставки из РФ.