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Саркофаги на ощупь и рельефные картины: как Эрмитаж встретил незрячих посетителей

Анастасия Бобылева
20:33 28.06.2022
В рамках проекта «Расширяя границы возможного. Собаки-помощники в Эрмитаже» незрячие посетители и их собаки сходили в музей. Специально для них подготовили инклюзивную выставку с копиями предметов искусства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Государственном Эрмитаже состоялся пресс-показ проекта «Расширяя границы возможного. Собаки-помощники в Эрмитаже». Собаки-поводыри и их хозяева со всей страны посетили музей.

На экскурсию пришли люди разных профессий, увлечений, но с общим взглядом на этот мир. Ориентироваться в нем Евгению Толкуну помогает Челестина - его семилетний лабрадор-ретривер. Хозяин рассказал о характере своего помощника.

«Мягкий, спокойный, упрямый и вредный. В  чем вредность? Если что-то не захотелось и она решила, что хочет сделать что-нибудь так, будет упрямиться и пытаться сделать по своему», - делится Евгений.

Обычно в Эрмитаже запрещено прикасаться к экспонатам, но для этих посетителей сделали исключение. В Египетском зале они буквально на ощупь пытаются понять, как выглядели древние саркофаги.

Помимо основной экспозиции, для специальных гостей Эрмитаж подготовил отдельный инклюзивный проект. Это выставка тифлокопий - рельефных изображений реплик картин, гравюр, предметов искусства. Выставка посвящена собакам, и в музее специально отобрали произведения искусства с изображением этих животных. Здесь представлена даже копия игрушки цесаревича Алексея.

«Мы хотели показать разные ипостаси собаки в этом искусстве. Вещи которым 2000 лет или 100 лет. Это выставка посвящена не только людям незрячим, она посвящена всем. Это выставка и для людей со слабым слухом, с ментальными нарушениями, аутичных людей», - делится Игорь Малкиель, куратор выставки «Расширяя границы возможного. Собаки-помощники в Эрмитаже»

На пути к сокровищам Эрмитажа - мимо  Большой Калыванской вазы и древнегреческих статуй в зале Античного мира,  как положено  в музее, собаки ведут себя культурно. Эти воспитанные посетители почти не привлекают к себе внимания, так что в толпе их можно разглядеть не сразу.

Интересно, что во время экскурсии собаки-проводники при любой возможности ложатся на холодный мрамор и ждут следующей команды.

Обычно, на подготовку собаки-поводыря уходит около двух лет. С ними начинают работать  ещё с щенячьего возраста, поэтому неудивительно, что их выучка безупречная.

«Она водит меня каждый день на работу и с работы, мы с ней во всех учреждениях бываем, которые нужно:  поликлиники, магазины и так далее», - рассказывает Ольга Бурова, владелец собаки-поводыря.

Теперь питомцы освоили и Эрмитаж. Хотя, кажется, от жары в Петербурге многие из этих терпеливых помощников не прочь спрятаться в просторные, а главное прохладные залы Зимнего дворца.

Ранее в Эрмитаж после зарубежных выставок вернулись более 700 экспонатов. Последние вернувшиеся полотна, по словам Ольги Любимовой, были в Италии на выставке «Тициан и образ женщины».

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